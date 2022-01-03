أسعار العملات اليوم الاثنين 3-1-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينا اليوم الاثنين 3-1-2022، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل استقرارا عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وسجل 17.73 للشراء، 17.91 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 17.67 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، وسجل 17.73 للشراء، 17.91 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 17.67 للشراء، 17.92 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.10 جنيه للشراء، 21.30 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام أمس كان مسجلا 21.06 جنيه للشراء، 21.32 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.