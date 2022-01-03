نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها، وفاة الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم.
وفاة الناقد الرياضى إبراهيم حجازى وتشييع الجنازة بعد صلاة الظهر فى المعادى
توفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.
حياة كريمة.. تسكين 3890 أسرة من مصر القديمة بوحدات مفروشة فى السلام
إدارة المرور تعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة أعلى المحاور
أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تلاشى الشبورة من أعلى المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
مجلس الشيوخ يوافق على 32 تعريفا بمشروع قانون العمل
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، خلسة جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة رقم (1) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والخاصة بالتعريفات.
معلومات الوزراء: 78% من الأطفال يعانون من آثار نفسية بعد مشاهدة الرسوم المتحركة
متحدث منتدى شباب العالم: جاهزون لإطلاق النسخة 4 وقادرون على التنظيم رغم كورونا
أكدت سارة بدر المتحدث باسم منتدى شباب العالم جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستقبال النسخة الرابعة للمنتدى المقرر انطلاق فعاليتها خلال الفترة (10 - 13) يناير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم الانتهاء من معظم الترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بهذه النسخة، مشيرة إلى أن انعقاد هذه النسخة رغم أزمة فيروس كورونا يؤكد قدرة الشباب على تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعد منصة حوار تجمع شباب العالم.
الكهرباء: العدادات مسبوقة الدفع سبب تحسن التحصيل بشركات التوزيع الـتسعة
القوى العاملة: فتح باب قبول طلبات التدريب المهنى مجانا ببورسعيد اليوم
البنتاجون يعلن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا
أفاد البنتاجون، بإصابة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بفيروس كورونا، وجاء في بيان نشر على موقع البتناجون نقلا عن " أوستن": "هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا، طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لدي أثناء وجودي في منزلي في إجازة".
أمطار على عدة مناطق تمتد للعاصمة وشبورة كثيفة.. القاهرة 10 درجات
الصحة: يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول على لقاح كورونا لمدة 45 يوما
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تأجيل موعد الجرعة الثانية للحصول علي لقاح كورونا لمدة 45 يوما من خلال الاتصال بالخط الساخن 105.
الإدارية العليا ترفض دعوى تطالب بوقف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات
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