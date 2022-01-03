أخبار مصر.. غدا شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها، إرسال مصر مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع جنوب السودان فى مختلف الأزمات، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان.

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان.. فيديو تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع جنوب السودان فى مختلف الأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولى بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى جنوب السودان.

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