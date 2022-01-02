3 أشخاص فى عداد المفقودين بعد حرائق كولورادو الأمريكية

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، أن النيران دمرت أحياء بأكملها في "سوبريور" و"لويزفيل" وهما بلدتان تقعان بالقرب من دنفر، كبرى مدن الولاية مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار في حالة الطوارئ.

وأضاف الراديو أن تساقط الثلوج تسبب في منع انتشار الحريق أول امس الجمعة، ولكنه أدى أيضا إلى تعقيد عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين.

ويعتقد أن أعمدة كهرباء مقتلعة تسببت في اشتعال النيران في الأعشاب في المنطقة الجافة، والتي أججتها هبات رياح تجاوزت سرعتها 160 كلم بالساعة الخميس الماضي، كما صدرت أوامر لـ 33 ألف شخص بإخلاء منازلهم في "سوبيريور" و"لويسفيل"، والعديد منهم غادروا بأقل المقتنيات.