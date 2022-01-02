وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مفاجئة لمساجد وسط والجمرك

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة مفاجئة على مقر إدارتي وسط والجمرك لمتابعة سير العمل بالمساجد والإدارات.

وأكد فى اجتماعه بموظفى إدارة وسط والجمرك، على دقة تحرير المستحقات المالية لجميع الموظفين بمختلف مسمياتهم بحيث لا يصرف أي مبالغ مالية بدون وجه حق حفاظا على المال العام وأنه لا مجال ولا مكان لمقصر.

كما أكد أن المجتهد سيُكرم ويُكافأ وتأتي هذه الجولات في إطار سعي وكيل الوزارة لمتابعة الإدارات والمساجد للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الدعم اللازم لجميع العالمين بأوقاف الإسكندرية.

وأضاف أن هذه الجولات المفاجئة لن تنقطع وستتكرر مرارا وتكرارا حتى يثاب الملتزم ويقوم المعوج إن أراد وإلا فلا مجال لمقصر متمنيا التوفيق للجميع.