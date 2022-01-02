وزير دفاع سنغافورة يستعرض أمنياته السبع لإنقاذ العالم من "الكارثة"

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أعرب وزير الدفاع السنغافوري، نج إنج هين، عن أمله في حدوث انفراج في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، محذراً من أن تصاعد العداءات بينهما ستضر بالجميع، وحال حدوث مواجهة حقيقية بينهما ستقود العالم إلى "كارثة"، حسب وصفه.



جاء ذلك في مقال لوزير الدفاع السنغافوري، نشرته مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية، ضمن ملف موسع للتوقعات العسكرية والأمنية لعام 2022، استقطب أكثر من 26 شخصية بارزة من الدول الغربية والحليفة من بينهم وزراء دفاع، وقادة عسكريون، وباحثون وخبراء استراتيجيون بارزون، ومديرو شركات دفاعية وتكنولوجية كبرى.



ودعا الوزير السنغافوري إلى صياغة مدونة سلوك لنزع فتيل التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي خشية وقوع حوادث لا يُحمد عقباها.



واستعرض أمنياته السبع للعام الجديد 2022 قائلاً "من المهم أن نُبقي توقعات المستقبل محصورة داخل مملكة المستبصرين أو بين ساحات عرافيهم ذوي المواهب المحدودة، أما بالنسبة لنا جميعا- بما فيهم الزعماء السياسيون- فبوسعنا أن نطلق العنان لأمانينا، وهذه قائمة الأمنيات المتعلقة بشؤون الأمن خلال هذا العقد، وتوقعاتي هنا تتسم بالواقعية".

وأبرز الأمنيات التي تناولها الوزير السنغافوري هى حدوث المزيد من الشراكة العالمية المنسقة والمترابطة لمواجهة التهديدات البيولوجية، وبناء حواجز وسبل كفيلة للتعامل مع التغيرات المناخية، وحدوث انفراج مثمر بين الولايات المتحدة والصين، والتوافق بشأن مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبى، وكذلك اتخاذ إجراء قوي ضد الهجرة القسرية وتهريب البشر، وإيجاد أدلة إرشادية للتكنولوجيات البازغة، بالإضافة إلى توفير الأمن والصحة للجميع.

