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وزير داخلية ليبيا يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية المشكلات التى تواجههم

الأحد، 02 يناير 2022 07:42 م
وزير داخلية ليبيا يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية المشكلات التى تواجههم وزير الداخلية الليبى خالد مازن
كتب أحمد جمعة

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بحث وزير الداخلية الليبي "خالد مازن" اليوم الأحد، مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء "يوسف مراد" ونائبه لواء "الزروق الصغير" سير العمل بالمصلحة والإجراءات المتخذة لتسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين وتذليل الصعاب التي تواجههم.

 

وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الآليات المتبعة من قبل المصلحة في تقديم الخدمات للمواطنين الليبيين من خلال فروعها وأقسامها على كامل التراب الليبي، والوقوف على المشاكل التي تعترض سير عملها ووضع الحلول لها بما يساهم في انجاح العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


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