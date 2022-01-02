اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية

وزير الشباب والرياضة يتابع مستجدات تطوير مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 02 يناير 2022 11:32 م
وزير الشباب والرياضة يتابع مستجدات تطوير مراكز الشباب ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

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- متابعة مستمرة للخطة الإنشائية لمراكز الشباب وتطويرها طبقاً للمبادرة الرئاسية
- المبادرة تتضمن تطوير وإنشاء ٩٨٧ مركز شباب بمحافظات الجمهورية
 
في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء "لجنة متابعة مبادرة حياة كريمة" والمشكلة من القيادات والمختصين بالوزارة ، وذلك لمتابعة عملية تطوير مراكز الشباب على مستوي الجمهورية، للوقوف على الموقف التنفيذي لتطوير مراكز الشباب المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.
 
أكد وزير الشباب والرياضة أن اللجنة تعمل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري في جميع المحافظات وفى شتي المجالات، حيث سيتم عمل متابعة بصفة دورية لعمليات الإنشاء والتطوير لمراكز الشباب التي تدخل ضمن المبادرة،  وتعمل المبادرة في مرحلتها الأولي على تطوير وانشاء ٩٨٧ مركز شباب في المرحلة الاولي في ٢٠ محافظة.
 
وأكد أنه سيتم إنشاء ٢٥١ مركز شباب جديد، وتطوير ٧٣٦ مركز شباب، وتطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتي وصلت الي ٦٥٢ ملعب، موضحا بانه قد أصدر تعليماته للجنة بمتابعة عملية التطوير في كل مراكز الشباب مع معرفة احتياجات المجتمع المصري لكل مركز شباب سيتم تطويره من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطن المصري، والتأكيد على توسيع حجم الأنشطة والعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والاجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن محافظات الجمهورية.
 
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وزير-الشباب-والرياضة-يتابع-مستجدات-تطوير-مراكز-الشباب-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-(8)

 


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