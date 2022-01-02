وزيرة التضامن: تشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتمكين الاقتصادى للأسر

المنيا -حسن عبد الغفار

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض "ديارنا للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل" بمحافظة المنيا، والذى يقام باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا واللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا وياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا وعدد من نواب البرلمان وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى ويشارك فى المعرض نحو 63 من العارضين من جمعيات الاتحاد التعاونى ومدينة الأثاث بدمياط ومن الأسر المنتجة.

ويضم المعرض، منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلى والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيى القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج، كما تشارك محافظة المنيا بجناح خاص وذلك ضمن منصة "أيادى مصر" للتسويق الإلكترونى، لترويج الحرف اليدوية والتراثية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المعرض يأتى فى إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم فى التمكين الاقتصادى للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها، كما تساهم على التوالى فى تحريك الاقتصاد المحلى من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة من خامات بيئية ورشيدة فى سعرها، لافتة إلى أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبنى وزارة التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلى، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزير ثقافة ترشيد نفقات الزواج.

وأعلنت الوزيرة عن تنظيم 25 معرض العام الجارى فى حين تم تنظيم 12 معرض العام الماضى، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعى فى الآونة الأخيرة على إقامة معارض للجمعيات التعاونية إيمانا منها برسالة تلك الجمعيات وقدرتها على تحفيز المشروعات الجماعية ودعم الوحدات الانتاجية، وحرصا من الوزارة على تقديم الخدمات غير المالية للتعاونيات وفتح أسواق لها لتسويق منتجاتها داخل مصر وخارجها.

ووجهت الوزيرة، الشكر لمحافظ المنيا، على استضافة المعرض للعام الثالث على التوالى وتقديم يد العون للعارضين وتسخير كافة إمكانيات المحافظة والعمل على تذليل العقبات وإتاحة المساحة لإقامة المعرض، مؤكده على ضرورة التوسع فى التسويق لتدوير رأس المالى المحلى للنهوض بمستوى الاقتصاد المصرى والأسر المصرية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تشجيع العارضين من خلال إقراض المشروعات المتناهية الصغر، بالإضافة للتعاون مع كليتى الفنون الجميلة والتربية النوعية لخلق تصميمات جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أن هناك تبادل الخبرات مع دول أخرى، مؤكدة على أن شعارنا هو التمكين الاقتصادى لمزيد من الإنتاج ومزيد من توريث الحرف التراثية والتأكيد عليها لتعزيز ثقافة مصرنا الحبيبة.

من جانبه، قال محافظ المنيا، أن المعرض يأتى فى ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلى، وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفى باحتياجات الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة فى تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وثمن المحافظ، دور محافظة دمياط فى دعم صناعة الأثاث، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة، ودعا المحافظ، المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة معرض "ديارنا" للأثاث بأرض استراحة المحافظة بكورنيش النيل، لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدى مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب.

وأشادت، محافظ دمياط، بالتعاون البناء والمثمر مع محافظة المنيا، برعاية وزارة التضامن الاجتماعى لتسويق المنتج الدمياطى، ودعم صغار المصنعين، حيث يشارك فى المعرض 63 عارض بمشاركة عدة محافظات بمنتجات متنوعة، من خلال عدد من الجمعيات الأهلية ومدينة الأثاث.

وأضافت أن تلك المعارض سوف تجوب محافظات مصر بأكملها، وطالبت العارضين بأن يقدموا أفضل ما لديهم للخروج بصورة مشرفة للمحافظة والصناعة عالية الجودة التى تصنع بأيدى أبناء دمياط.

ويشارك فى المعرض حرفيى القاهرة والمنوفية وشمال سيناء وسوهاج، ويضم المعرض منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلى والكليم والسجاد والصدف والنحاس ويأتى ذلك فى إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتساهم فى التمكين الاقتصادى للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها.

وانطلق معرض "ديارنا" لأول مرة عام 1964 تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بهدف الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل صغار الصناع والحرفيين والأسر المنتجة فى كل محافظات مصر، ولهذا كان شعار المعرض خلال السنوات الماضية "من بيتنا إلى بيتك".