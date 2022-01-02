وزارة التضامن تؤكد صرف معاشات يناير وسط الإجراءات الاحترازية

كتب مدحت وهبة

شددت وزارة التضامن الاجتماعى، على استمرار صرف معاشات يناير مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ‏‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد اكد إن المُؤمن عليه، وهو الشخص الذى هو فى سن العمل، ويسدد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، عددهم 13.6 مليون، يعملون ويقومون بتسديد الاشتراكات المطلوبة، أما أصحاب المعاشات، عددهم 8.5 مليون .

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن "العام المالى 2020_ 2021 بلغت قيمته 250 مليار جنيه، ونحن نجنى ثمار فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وهيئة الاستثمار القومى وغيرها من المؤسسات الحكومية، وبدأ يظهر للهيئة التباينات المالية الخاصة بها، وتم تحديد مالها الاحتياطي، والإيرادات وغيرها".