والدة طبيبة الدقهلية ضحية زوجها: "أكل من إيدى وقتل بنتى فى نفس اليوم"..فيديو

الدقهليه شريف الديب

أكدت والدة الدكتورة ياسمين الطبيبة التى قتلت على يد زوجها الطبيب بـ11 طعنة، لـ"يوم السابع" أن ابنتها كلمتها قبل الواقعة بساعات قليلة، وقالت إنها خائفة لأنه توجد مشاكل بينها وبين زوجها بسبب المصروف، ورددت عليها: "لا تقلقى وهو طبيب لا يمكن أن يؤذيكى وأن ما يدور فى رأسك وهم فقط، وأى متطلبات أنا كفيلة بها لكى ولأسرتك، لأننا كنا نساعدهم، لأن زوجها بخيل عليها وعلى الأولاد وأخذنا ابنها ياسين يتربى عندنا كى نقلل عليها المصاريف".

وتابعت: لم أتخيل لحظة من اللحظات أن أرى ابنتى فى هذا المشهد، وكنا نصرف عليه منذ فترة الخطوبة، وتحملنا نفقات حفل العرس أيضا، بالإضافة إلى المساعدة فى المصاريف اليومية على الرغم من أنه ميسور الحال ودخله كبير.

وانهارت الأم وقالت: قبل الحادث كنت عندها فى المنزل وجهزت لهما الطعام وأكل من يدى، وفى الليل قتلها بدم بارد ولم يراع أنها كانت تصلى.

وأشارت إلى أن حفيدها ياسين شاهد الواقعة بالكامل، وكان يردد بابا سكينة وماما وقعت، وهو دائم السؤال عليها، والحمد لله الأولاد معى وأنا متكفلة بكل مصاريفهم.

كان المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال طبيب أسنان إلى محكمة جنايات المنصورة لقيامه بقتل زوجته طبيبة الدقهلية بعدما سدد لها 17 طعنة بمنزلهما ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضى بسبب خلافات أسرية بينهما، وحددت محكمة الجنايات جلسة الثانى من يناير المقبل لبدء نظر القضية.