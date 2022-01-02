واشنطن بوست: إلغاء أكثر من 2500 رحلة طيران بالولايات المتحدة بأول أيام 2022

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن شركات الطيران الأمريكية ألغت أكثر من 2500 رحلة طيران فى الولايات المتحدة فى اليوم الأول من عام 2022، الكثير منها داخل وخارج منطقة الغرب الأوسط العليا التى ضربتها العاصفة، جيث جعل الطقس الشتوى ونقص الموظفين وسط ارتفع حاد فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، يوم أمس، السبت، أحد أسوأ أيام الفوضى العديدة للمسافرين جوا.

وحتى يوم السبت، تم إلغاء 2627 رحلة جوية داخل أو خارج الولايات المتحدة، وهو أعلى معدل يومى منذ أكثر من أسبوع من الفوضى لشركات الطيران، وفقا لموقع فلايت أوير، الذى يجمع البيانات الخاصة بالطيران التجارى.

وتم إلغاء 27 رحلة مغادرة و22 قادمة إلى مطار ريجان حتى صباح السبت. وكانت الإلغاءات فى مطار دالاس 20 رحلة مغادرة و19 قادمة.

وفى شيكاغو التى يغطيها الجليد، تم إلغاء 408 رحلة مغادرة لمطار أوهار الدولى و129 رحلة من مطار ميدواى الدولى. ومن بين كبرى الشركات الأمريكية، كانت شركة ثاوث ويست الأكثر تضررا، حيث تم إلغاء 473 رحلة، أى حوالى 13% من الرحلات المقررة، وفقا لموقع فلايت وير. وفى ظل الرياح الشديدة والثلج فى شيكاغو، أوقفت الشركة رحلاتها فى مطارى المدينة.

وتقول واشنطن بوست إنه كانت هناك مخاوف عبر الولايات المتحدة بشان ما إذا كانت شركات الطيران ستستطيع التعامل مع مستويات الركاب فى أيام العطلات المزدحمة بعد انهيارات بارزة فى فترة الصيف والخريف. وتجاوزت الشركات أول اختبار لها فى عيد الشكر، لكن الأمر كان مختلفا فى فترة أعياد الميلاد والعام الجديد، حيث هناك الآلاف من المسافرين العالقين.