اليوم السابع
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هناء تقود أسرة فنانين لإحياء مهنة "الخيامية" الأقدم فى مصر ببنى سويف

الأحد، 02 يناير 2022 03:45 م
هناء تقود أسرة فنانين لإحياء مهنة "الخيامية" الأقدم فى مصر ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف مع أسرة تعمل فى الخيامية أحد أقدم الصناعات اليدوية على مستوى الجمهورية.

وقال ياسر عبدالحميد من قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف أنه يعمل فى هذا المهنة منذ أكثر من 25 عاما مشيرا إلى أنه تعلم هذا المهنة فى القاهرة .

وقال ياسر أنه يعمل هو وزوجته هناء حسين وأبناءه منذ أكثر من 17 عاما، مشيرا إلى أن زوجته هى الرفيق له فى هذا المهنة .

وقالت هناء حسين أنها تعمل منذ 17 عاما مع زوجها وأولادها فى هذا المهنة، مشيرة إلى أنه وزوجها قاموا بتدريب أكثر من 30 أسرة من القرية فى هذا المهنة .

وقالت هناء إنها شاركت فى العديد من المعارض مع زوجها وكان آخرها معرض تراثنا فى أسوان.


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