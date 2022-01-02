وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو في بيان إن: "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 تلميذاً مخطوفاً" بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين.
وأضاف شيهو أن "قُطّاع الطرق" أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقًا سريعة وخطفوا "عدداً غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ، بهدف الحصول على فدية.
يذكرأن، أعلن المسئول الحكومي النيجيرى الحسن عيسى مزكوكا، أن 16 شخصا لقوا حتفهم؛ فيما تم اختطاف آخرين إثر هجوم شنه مسلحون على أحد المساجد في قرية "باري" بمنطقة "ماشيجو" في ولاية "النيجر" شمالي البلاد.
وأوضح المسئول النيجيري - وفقا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الهجوم استغرق عدة ساعات، وأن العشرات من المسلحين على متن دراجات نارية، قاموا بقتل أشخاص كانوا يؤدون صلاة الجمعة بأحد المساجد، كما قاموا بعمليات نهب.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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