كتب محمد جمال

حررت الشرطة فى ولاية زامفارا، شمال غربى نيجيريا، 21 تلميذاً خطفهم مسلحون الجمعة، وفق ما ذكر متحدث باسمها مساء السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقال المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيهو في بيان إن: "عناصر الشرطة تمكنوا من إنقاذ 21 تلميذاً مخطوفاً" بعد تبادل إطلاق النار مع الخاطفين.



وأضاف شيهو أن "قُطّاع الطرق" أغلقوا الجمعة، ليلة رأس السنة، طريقًا سريعة وخطفوا "عدداً غير محدد" من المسافرين بينهم تلاميذ، بهدف الحصول على فدية.

يذكرأن، أعلن المسئول الحكومي النيجيرى الحسن عيسى مزكوكا، أن 16 شخصا لقوا حتفهم؛ فيما تم اختطاف آخرين إثر هجوم شنه مسلحون على أحد المساجد في قرية "باري" بمنطقة "ماشيجو" في ولاية "النيجر" شمالي البلاد.