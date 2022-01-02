وأوضح المسئول النيجيري - وفقا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية، أن الهجوم استغرق عدة ساعات، وأن العشرات من المسلحين على متن دراجات نارية، قاموا بقتل أشخاص كانوا يؤدون صلاة الجمعة بأحد المساجد، كما قاموا بعمليات نهب. 

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
 