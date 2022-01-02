ندوة عن الضيافة الجوية بكلية السياحة والفنادق فى جامعة الأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، فعاليات ندوة تعريفية عن الضيافة الجوية، وذلك برعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور صابرين عبد الجليل عميد الكلية، لتقديم الدعم لطلبة الكلية خلال فترة الدراسة فى مختلف المجالات العلمية والعملية فى السياحة والفندقة.

وفى هذا الصدد قام قسم الدراسات السياحية بتنظيم ندوة تعريفية عن الضيافة الجوية، وذلك إنطلاقاً من توجه الكلية لربط الجانب العملي بالجانب النظري للطلاب، حيث حاضر في الندوة الدكتور مراد مرتضى الوزة المدرس بالقسم ومدرب دولي الضيافة الجوية، وتناولت الندوة تعريف الطلاب بطبيعة عمل المضيفين الجويين وكيفية اختيارهم والتدريبات التي يخضعون لها قبل وأثناء شغلهم الوظيفة.

وشهدت الندوة التى أقيمت بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، حيث حضر فعاليات الندوة كل من كلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية بجميع المراحل الدراسية.

وفى نفس السياق استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري فرع القاهرة، برئاسة الكابتن رمضان أحمد والكابتن محمد مشعل، بحضور الدكتور محسن الطوخي وكيل كلية الآثار، وذلك عقب نجاح بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات.

ووجه وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري فرع القاهرة، الشكر لرئيس الجامعة، على تنظيم بطولة كرة القدم الخماسية، مهنئين أبناء وقيادات الجامعة على نجاحها، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مدينة الأقصر موجهين الشكر لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما قدم الوفد بالإنابة عن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري، درع الأكاديمية إلى الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.