اليوم السابع
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نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

الأحد، 02 يناير 2022 08:04 ص
نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر الدكتور سمير حماد نائب المحافظ خلال الجولة بشبين القناطر
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمدينة، وهند جلال المنسق الميداني لمؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المركز، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعي بالأحراز لدفع الأعمال بالمشروع، حيث وجه الشركة المنفذة بتكثيف العمالة للانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد.

واستعرض نائب المحافظ، أعمال تبطين ترعة قسيمة بطول 4.5 كم بناحية طحوريا، وأعمال مد وتدعيم شبكات الإنحدار الرئيسية بالحسانية، وأعمال رفع كفاءة مدرسة الحسيني أحمد حسان للتعليم الأساسي ومدرسة القزم للتعليم الأساسي.

كما شاهد نائب المحافظ، الأعمال الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعي بطحوريا، ومحطة رفع مياه الصرف الصحي بكفر الصهبي ومركز شباب كفر الصهبي.

جانب من المتابعة

جانب من المتابعة

 

جانب من متابعة سير العمل بالمشروعات
جانب من متابعة سير العمل بالمشروعات

 

متابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
متابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

 

مدراس حياة كريمة بالقليوبية
مدراس حياة كريمة بالقليوبية

 

نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
نائب محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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