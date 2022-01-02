اليوم السابع
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مقتل شخص بإطلاق نار "فى أول جريمة بالعام الجديد" فى عمّان

الأحد، 02 يناير 2022 06:00 ص
مقتل شخص بإطلاق نار "فى أول جريمة بالعام الجديد" فى عمّان الشرطة الأردنية
أحمد علوى

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أفادت صحيفة "الغد" الأردنية بأن العاصمة عمّان شهدت أول جريمة في العام الجديد، حيث أطلق شخص النار على آخر فأرداه قتيلا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن شخصا "أطلق النار على آخر فأرداه قتيلا إثر خلاف بينهما ولاذ بالفرار"، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث عن القاتل.

وقالت الصحيفة إن الحادث يمثل "أول جريمة في العام الجديد 2022 تتعامل معها مديرية الأمن العام بالمملكة".

كما ودع الأردنيون عامهم الماضي بجريمة قتل في الكرك راح ضحيتها امرأة ورجل وارتكبها طفل وسيدة.

 

الاردن

اول جريمة فى العام الجديد

الشرطة الاردنية

اخبار الأردن

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