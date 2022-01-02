اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 01:44 م
أكرم القصاص
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مظاهرات فى العاصمة الأفغانية كابول احتجاجًا على العقوبات الأمريكية

الأحد، 02 يناير 2022 01:31 م
مظاهرات فى العاصمة الأفغانية كابول احتجاجًا على العقوبات الأمريكية كابول - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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خرج عشرات الأشخاص إلى شوارع العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية عن أفغانستان .

وقال المحتجون حسبما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم، إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على أفغانستان، والسماح للشعب الأفغاني بإعادة بناء بلاده .

يأتي ذلك في الوقت الذي جمدت فيه الولايات المتحدة ما يقرب من عشرة مليارات دولار من أصول أفغانستان، وفرضت عقوبات عليها.

في غضون ذلك أشارت الوكالة الأفغانية إلى أن وقف المساعدات الخارجية لأفغانستان أدى إلى شلل في النظام الاقتصادي الهش بالفعل في أفغانستان وأثر سلبا على حياة الملايين من الناس .

وأوضح المتظاهرون، أن العقوبات الأمريكية على أفغانستان أثرت على الوضع الاقتصادي وضاعفت مشاكل التجارة.

 


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