اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 02:28 م
أكرم القصاص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 20 رحلة طيران دولية تقل 2000 سائح اليوم

الأحد، 02 يناير 2022 01:29 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 20 رحلة طيران دولية تقل 2000 سائح اليوم وصول السياح لمطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 20 رحلة طيران دولية، على مدار ساعات اليوم تقل على متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات مختلفة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين من جنسيات مختلفة.

 

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، خلال الأسبوع الجارى، استقبال 81 رحلة طيران من عدة دول مختلفة بينها قرابة 13 رحلة من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا و4 رحلات من هولندا، و15 رحلة من ألمانيا و5 من التشيك.

 

كما من المقرر أن يستقبل خلال للأسبوع الجاري بداية 14 رحلة من بولندا و20 رحلة من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا و3 رحلات داخلية تابعة لمصر الطيران، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا .


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