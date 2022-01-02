اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 09:20 م
أكرم القصاص
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مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر انحراف حافلة على طريق جبلى بنيبال

الأحد، 02 يناير 2022 06:50 م
مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر انحراف حافلة على طريق جبلى بنيبال شرطة نيبال - أرشيفية
أ ش أ

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لقى 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون بعدما انحرفت حافلتهم على طريق جبلي سريع في نيبال.


وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الحافلة كانت تقل 35 راكبا عندما انطلقت من جبل بالقرب من قرية لاجو على بعد 300 كيلومترغرب العاصمة كاتماندو.


وتوجهت الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، فيما هرع القرويون لإنقاذ الناجين وانتشال جثامين الضحايا، بينما لم يعرف بعد السبب الذي أدى لوقوع الحادث، إلا أن الطرق الجبلية كانت مغطاة بشكل عام بضباب كثيف فى الصباح مما تسبب فى ضعف الرؤية.


نيبال

شرطة نيبال

انحراف حافلة بنيبال

كاتماندو

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