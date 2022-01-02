مصرع طفل فى حادث سقوط تروسيكل بإحدى الترع فى دار السلام سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى طفل في التاسعة من العمر مصرعه، إثر سقوط تروسيكل كان يستقله رفقة والده في إحدى الترع بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم انتشال الدراجة البخارية وجثة الطفل المتوفى، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج يفيد بوقوع حادث على الطريق وسقوط دراجة بخارية في إحدى الترع بدائرة المركز ووفاة طفل صغير كان يستقل الدراجة مع والده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بسقوط دراجة نارية بالترعة ومتوفي دائرة مركز دار السلام، وتبين أنه أثناء قيادة المدعو "أحمد ه ن ع" 56 سنة عامل ويقيم دائرة المركز دراجة نارية " تروسيكل " وبرفقته نجله الطفل "زياد ا ه ن" 9 سنوات ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده وسقط بترعة فرعية علي جانب الطريق، مما نتج عنه غرق نجل قائد التروسيكل، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائد التروسيكل بمضمون ما تقدم أيده ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.