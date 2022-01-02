اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارتين على طريق الكريمات

الأحد، 02 يناير 2022 01:07 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارتين على طريق الكريمات تصادم- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، في تصادم سيارتين بطريق الكريمات، جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المتوفى و المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بنزلة أطفيح بطريق الكريمات، تبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزى.

 

وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

 

 


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