مصادرة 7 عربات كارو فى حملات نظافة ورفع إشغالات بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملات النظافة على مدار اليوم بالأحياء المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تابع العميد طارق لطفى، حملة نظافة بطريق المطار بالإضافة إلى نظافة الجزر بالوردية الصباحية، وعمل المكنسة الآلى، وعمل المكبس الخفيف ورفع قمامة من صناديق طريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وابوحسونة والبحاروة ونجع الترعة الشرقي والغربي، كما تم رفع كفاءة الإنارة باستبدال الكشافات العاطلة من أمام موقف الزناقطة.

وقاد رئيس مدينة الأقصر، حملة نظافة ورفع الأتربة بشارع أحمد عرابي، واستكمال الحمله الترابيه بشارع مدرسة الصنايع بالوردية الليلية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، وذلك بمنطقة حي جنوب،كما تابع تنفيذ تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بمنع جميع عربات الكارو من السير في الناحية الغربية لمدينة الأقصر، وإقتصار مرورها وسيرها من الناحية الشرقية فقط للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، لذا قامت إدارتي المتابعة الميدانية والإشغالات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ونوابهم ، بتنفيذ أعمال رفع ومصادرة عربات الكارو الخاصة بنباشين القمامة بمنطقة جنوب وشمال مدينة الأقصر، والتي أسفرت عن مصادرة (7) عربات كارو وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة الأقصر.



حملات نظافة ورفع إشغالات بمدينة الأقصر



مصادرة 7 عربات كارو فى حملات نظافة ورفع إشغالات بالأقصر