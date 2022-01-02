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مشهد أوروبى فى الغردقة .. الثلوج تكسو الشوارع والمبانى .. صور

الأحد، 02 يناير 2022 09:24 ص
مشهد أوروبى فى الغردقة .. الثلوج تكسو الشوارع والمبانى .. صور الغردقة
كتبت: شيماء حمدى

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شارك القارئ محمد بدوي ، خلال خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بعدد من الصور لتساقط الثلج في الغردقة، والذى يكسو الشوارع في مشهد يماثل المشاهد الأوروبية.

الغردقة
الغردقة

 

الثلج فى الغردقة 1
الثلج فى الغردقة 1

 

الثلج فى الغردقة
الثلج فى الغردقة

 

الثلج
الثلج

 

الغردقة 2
الغردقة 
الغردقة 5
الغردقة 

 

الغردقة 3
الغردقة 

 

الغردقة 4
الغردقة

 

 

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صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

الغردقة

الثلج

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