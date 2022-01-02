مشهد أوروبى فى الغردقة .. الثلوج تكسو الشوارع والمبانى .. صور

كتبت: شيماء حمدى

شارك القارئ محمد بدوي ، خلال خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بعدد من الصور لتساقط الثلج في الغردقة، والذى يكسو الشوارع في مشهد يماثل المشاهد الأوروبية.



الغردقة



الثلج فى الغردقة 1



الثلج فى الغردقة



الثلج



الغردقة



الغردقة



الغردقة



الغردقة

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