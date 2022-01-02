مستشفى الكرنك بالأقصر يحتفل بالعام الجديد بتوزيع البالونات والهدايا على الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت مستشفى الكرنك الدولى بكورنيش النيل بالأقصر والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، بقدوم العام الميلادى الجديد 2022، بتقديم الهدايا والألعاب والبالونات على الأطفال داخل أقسام المستشفى المختلفة لإضفاء أجواء من البهجة والفرحة بين الأطفال وذويهم بالمستشفى.

وقام الفريق الطبى والإدارى فى مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، بتنظيم احتفالية مميزة لدعم الأطفال داخل غرف المستشفى المختلفة مع دخول العام الجديد 2022 لدعمهم بالفرحة والبهجة والسعادة فى قلوبهم، وشارك الدكتور خلف عمر مدير المستشفى فى الاحتفالية ووزع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال فى المستشفى.

وأكد الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولي، على أن الخدمات الطبية تقدم بالمستشفى عن طريق أطباء متميزين فى كافة الأقسام من مختلف أساتذة الجامعات بعين شمس والقصر العينى والأزهر وأسيوط وسوهاج وطب الأقصر، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل وتحت رعاية وإشراف هيئة الرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكى، حيث يتم تقديم خدمات طبية عالمية لكافة أبناء محافظة الأقصر، موضحاً أن الدرجات تشمل أيضاً جناح ملكى عبارة عن غرفتين واحدة على اليمين تكون استراحة لضيوف المريض بها فيو مميز على كورنيش النيل مباشرةً، حيث يقوم المريض سواء كان مصرى أو أجنبى بدفع فرق الإقامة فقط للتواجد فى تلك الغرفة الفندقية، كما يوجد جناح ذهبى أقل من الملكى وهو عبارة عن غرفة متكاملة مجهزة لخدمة المرضى من المصريين والأجانب وتكلفة الإقامة فيها أقل من الجناح الملكي.

وفى نفس السياق أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حجم الخدمات الطبية والعلاجية التى تم تقديمها لأهالى الأقصر فى عام 2021 الماضي، حيث بلغت 2.150 مليون خدمة طبية وعلاجية، من خلال 54 منشأة صحية تابعة للهيئة على مستوى المحافظة، منها 5 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر، إضافة إلى 49 مركزًا ووحدة طب أسرة، وذلك خلال عام 2021، وإجمالى الخدمات الطبية المقدمة ضمن مراكز ووحدات طب الأسرة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بلغت 1.105 مليون خدمة طبية خلال عام 2021، مشيرًة إلى أن خدمات طب الأسرة التى يتم تقديمها من خلال 49 وحدة ومركز رعاية أولية بالأقصر تمثل 80% من الخدمات الطبية التى يحتاجها المواطن.



الدكتور خلف خلال توزيع الهدايا على الأطفال



توزيع البالونات والهدايا على الأطفال بالمستشفي



رسم البهجة على اطفال مستشفى الكرنك الدولى



قيادات المستشفي خلال توزيع البالونات والهدايا على الأطفال