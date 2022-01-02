مستشار رئيس الوزراء: أعددنا قاعدة بيانات الأكبر فى إفريقيا لتحقيق التحول الرقمى

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ، أن أكبر تحدى يحتاج إلى ثقة الشعب في الحكومة خلال عام 2022 دفع الاقتصاد إلى الأمام، قائلا: "أكبر تحدي في 2022 هو دفع الاقتصاد إلى الأمام وبالفعل بدأنا في التحرك الاقتصادي، والسياحة بدأت في العودة بقوة في الأقصر وأسوان".

وأوضح الدكتور هاني محمود، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن الإصلاح والتقدم في الاقتصاد لن يتم إلا بعد انخفاض الاستيراد وزيادة التصدير"، مؤكدا أن الاستيراد يقل وهذا مؤشر ممتاز للاقتصاد.

وأشار الدكتور هانى محمود، إلى تقدم مصر بشكل كبير نحو التحول الرقمي، قائلا "تم تكوين قواعد بيانات في مصر هي الأكبر في افريقيا لتحقيق التحول الرقمي، ومنصة مصر الرقمية بها 100 خدمة تقدمها الحكومة للمواطنين على الانترنت"، موضحا أن التحول الرقمي سيساهم فى ضمان تنفيذ أحكام القضاء وسرعة تنفيذها.