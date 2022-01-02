محامى رشوان توفيق: دعوى إلغاء التوكيلين تعد تسترا للاستيلاء على أموال الفنان

كتب: سليم على

قال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، أن الدعوى التى تطالب فيها آية رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها للتصرف فى أمواله، تعد تسترا للاستيلاء على مبالغ نقدية كان قد أودعها والدها فى البنك فى صورة شهادات استثمار لصالحها، على أن يقوم هو بصرف العائد طوال حياته، مؤكدا قيامها بتحرير إقرارات بذلك هى وزوجها ونجلها وشقيقتها هبة رشوان توفيق.

وأضاف مهران فى تصريحات لـ"اليوم السابع" : "رفعنا دعوى فرعية لرفض الدعوى الأصلية، وطالبنا برد كامل المبالغ التى أودعها الفنان رشوان توفيق وإعادة شهادات الاستثمار للحالة التى كانت عليها وقيامه بصرف العائد فى المدة السابقة واللاحقة حتى تاريخ الحكم".

كانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة ، قررت تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 15 يناير الجاري، لتقديم شهادات من البنك تفيد اسم من كان يقوم بصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية خلال عامي 2021 و2022 وسنده في ذلك.