اليوم السابع
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محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية" خلال ساعات

الأحد، 02 يناير 2022 07:00 ص
محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية" خلال ساعات هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائر الثانية إرهاب بطرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 3 متهمين بخلية "داعش الجيزة الثانية".

 تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وقال أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بان تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش.

 

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنض لجماعة إرهابية بان الضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند اولا مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.


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