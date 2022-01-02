محافظ مطروح يضع حجر أساس القناة الناقلة لمياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة

مطروح حسن مشالى

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه والمهندس أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفيه بوزارة الرى والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، حجر أساس المرحلة الأولى من القناة المفتوحة بطول 41 كم الناقلة لمياه الصرف الزراعى خارج واحة سيوة.

وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي و محمد بكر رئيس مدينة سيوة والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية بالمحافظة وعدد من مشايخ وأهالي سيوة.

يأتى ذلك في اطار جهود الدولة لوضع وتنفيذ الحل الجذرى لمشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى والذى تعانى منه الواحة منذ نحو 30 عاما ويهدد الثروة الزراعية و التربة بالواحة.

وذلك من خلال مشروع تطوير ادارة منظومة الرى والصرف وذلك من خلال اعمال تعديل مسار صرف الحاج على من مصرف بهى الدين قناة مدفونة من الخرسانة المسلحة قطر 1000 مم وبطول 2200م ،ثم محطة رفع 1 بمشتملاتها تصرف 20 ألف م٣/ اليوم،ومحطة رفع 2 بمشتملاتها تصرف 60 ألف م٣،واعمال حفر 12 بئر انتاجى 1000م٣وأعمال إنشاء شبكة توزيع و خزانات خلط لعدد 9 بئر عميق وغلق 212 بئر سطحى.

وتقوية وتعلية الجسر المشترك بين المصرف المجمع الشرقي وبركة سيوة بطول 3،5 كم ،واحلال وتجديد خط الطرد لمحطة خض المنسوب والخزان السطحى الارضى لمنطقة الدكرور بطول 900م وتشغيل المحطة القائمة بمنطقة الكاف بالطاقة الشمسية،ثم اضافة تقوية وتعلية وتظعيم 3 جسور ( دهيبة _ الطبو _ انصرانى) باجمالى طول 8،2 كم، ثم أعمال نقل مياه الصرف الزراعى الزائدة خارج نطاق واحة سيوة حتى منخفض عين الجنبى،كما سيتم اعمال تدعيم 4 جسور لبحيرة سيوة باطوال 11،7 كم وهى :

جسر فطناس بطول 3،5 كم، وجسر دهيبة بطول 3،8 كم ،و جسر الطبو بطول 4،6كم ،وجسر انصرانى بطول 750م، ليصبح كمية الاحلال المستخدمة في تدعيم الجسور 176 الف م٣،واجمال اعمال تكاس الدبش للتدعيم 36 الف م٣،واجمالى كمية الالياف الصناعية خلف الدبش ( جيو ستيل ) ٥،٨ ألف 3.

كما يتضمن المشروع مخطط بمنطقة الكاف إقامة بيارة خرسانية سعة 300 م٣،وإنشاء ماخذ لربط البيارة بمصرف تاترت وطلمبات رفع ،وونش علوى 6 حركة ،و الواح طاقة شمسية قدرة لا تقل عن 120 ك وات،ورفع كفاءة خزان منطقة الكافة سعة 2400م٣ ،حيث تخدم منطقة الكاف زمام زراعى بمساحة 485 فدان.