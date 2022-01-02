محافظ كفر الشيخ: استمرار رفع مياه الأمطار ليلا.. صور

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه جارى مواصلة رفع وإزالة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار على قرى ومراكز المحافظة ليلا، وتكثيف الجهود بجميع الوحدات المحلية تحت إشراف قيادات المحافظة على مدار اليوم، لنشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين، لشفط أي تجمعات للمياه ورفع أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية وصباح اليوم، مشيدا بالتنسيق الذي تم مع وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات المحلية ومجالس المدن، مع استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أي تقلبات جوية فى الطقس لمواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة.
وشهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار المتبقية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.
وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.
وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار بشوارع غرب وشرق العاصمة، وقرى مركز كفر الشيخ، وحول المدارس والمصالح الحكومية.
وأشرَف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال رفع مياه الأمطار بالمدينة اولًا بأول، وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات واجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح.
وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رفع مياه الأمطار أولًا بأول بشوارع المدينة، وتابع تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.
وأشرَفت السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع تجمعات المياه المتبقية بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح.
وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس، وبالمستشفى المركزى والتأمين الصحى، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أشرف على سلامه، رئيس مدينة سيدى غازى،على رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة والقرى المحيطة بها، ورفع مياه الأمطار، كما تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع مياه الأمطار المتبقية بالشوارع بالمدينة والقرى، أولا بأول.
كما تابع جمال سطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، ومتابعة حالة قرى مركز بيلا لسرعة رفع مياه الأمطار، في ظل تواصل مع رؤساء الوحدات المحلية الأعمال الجارية، لسحب تجمعات المياه وتمهيد الطرق.
وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إزالة المياه التي خلفتها الأمطار، والتأكد من سلامة صفايات الأمطار، موجها بالاستعداد لمواجهة مياه الأمطار فور هطولها ورفعها أولا بأول.
متابعة رفع مياه الامطار ببلطيم
متابعة رفع مياه الامطار بشوارع بلطيم
متابعة رفع مياه الامطار
جانب من رفع مياه الامطار
رفع مياه الامطار ليلا
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