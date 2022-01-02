محافظ كفر الشيخ: استمرار رفع مياه الأمطار ليلا.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه جارى مواصلة رفع وإزالة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار على قرى ومراكز المحافظة ليلا، وتكثيف الجهود بجميع الوحدات المحلية تحت إشراف قيادات المحافظة على مدار اليوم، لنشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين، لشفط أي تجمعات للمياه ورفع أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية وصباح اليوم، مشيدا بالتنسيق الذي تم مع وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدات المحلية ومجالس المدن، مع استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أي تقلبات جوية فى الطقس لمواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة.

وشهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار المتبقية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.



وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رفع مياه الأمطار بشوارع غرب وشرق العاصمة، وقرى مركز كفر الشيخ، وحول المدارس والمصالح الحكومية.