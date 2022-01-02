محافظ جنوب سيناء يوجه بإزالة تراكمات مياه الأمطار وفتح الطرق المغلقة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال - ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، لحظة بلحظة، آثار الطقس السئ الذي تعرضت له مدن المحافظة أمس السبت، وأصدر قراراته لكافة الأجهزة التنفيذية لإزالة آثار الأمطار وفتح الطرق المغلقة.

كما تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مواجهة الأمطار والسيول المحتملة على بعض المدن، ومتابعة كل مدينة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ ومن خلال الأجهزة الحديثة المحمولة وغرفة لإدارة الازمة في حالة حدوث السيول، والربط بين غرف العمليات في المدن وإدارة الأزمات والعمليات بالديوان العام للمحافظة.

وأكد المحافظ على تطهير كل مخرات السيول في نويبع وطابا ودهب ورأس سدر وسانت كاترين، والعمل بالمعدات الثقيلة والكاسحات لفتح أي طرق قد تغلقها السيول وتوزيع سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه في الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.

وتابع ايضا استعدادات مديريات الصحة لتجهيز مستشفيات مزودة بأدوية وغرفة طوارئ للتدخل السريع حال سقوط أي إصابات، فيما استعدت مديرية التموين بحصة استراتيجية من غاز البوتاجاز والوقود بكل أنواعه وكميات كبيرة من الدقيق داخل كل مدينة لاستخدامها في أوقات الطوارئ.