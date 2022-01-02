اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 04:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ وتطوير ميدانى السلام والصداقة

الأحد، 02 يناير 2022 03:28 م
محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ وتطوير ميدانى السلام والصداقة تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ
جنوب سيناء - فايزة مرسال - ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن أجهزة المحافظة ما زالت تتابع رفع وإزالة الآثار المترتبة عن هطول الأمطار أمس والذى سيتم الانتهاء خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن العمل جارى فى كافة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، للأعمال الجارية لمشروع تطوير مدخل شرم الشيخ من المطار وتطوير ميدانى السلام والصداقة بشرم الشيخ طبقا لمعايير MITA العالمية والهوية البصرية طبقاً للمعايير الدولية.

تطوير شرم الشيخ (1)
 

 

تطوير شرم الشيخ (2)
 

 

تطوير شرم الشيخ (3)
 

 

تطوير شرم الشيخ (4)
 

 


جنوب سيناء

شرم الشيخ

تطوير ميدان السلام والصداقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مستعدة بمرافقها وأجهزتها لاستضافة منتدى شباب العالم

الأحد، 02 يناير 2022 02:34 م

محافظ جنوب سيناء يوجه بإزالة تراكمات مياه الأمطار وفتح الطرق المغلقة

الأحد، 02 يناير 2022 01:55 م

موجة الطقس السيئ تضرب محافظات الجمهورية.. تعطيل الدراسة فى البحر الأحمر وأسيوط لسوء الأحوال الجوية.. واستمرار الدراسة بمحافظة جنوب سيناء ما عدا مدينة شرم الشيخ بسبب تساقط الثلوج.. صور

السبت، 01 يناير 2022 10:42 م

محافظ جنوب سيناء يصدق على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبورديس

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:09 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة