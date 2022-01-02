محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ وتطوير ميدانى السلام والصداقة

جنوب سيناء - فايزة مرسال - ياسر عامر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن أجهزة المحافظة ما زالت تتابع رفع وإزالة الآثار المترتبة عن هطول الأمطار أمس والذى سيتم الانتهاء خلال الساعات القليلة القادمة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن العمل جارى فى كافة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، للأعمال الجارية لمشروع تطوير مدخل شرم الشيخ من المطار وتطوير ميدانى السلام والصداقة بشرم الشيخ طبقا لمعايير MITA العالمية والهوية البصرية طبقاً للمعايير الدولية.















