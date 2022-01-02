محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد "البحوث الفلكية والجيوفيزيقية"

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية الذي يزور المحافظة لدراسة موقع ظاهرة الإنبعاثات الغازية بمنطقة الهنداو بمركز الداخلة، و ذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث وعدد من التنفيذيين والمختصين.

واستعرض الزملوط خلال اللقاء، نتائج الدراسات والعينات التي تم أخذها من موقع الظاهرة، موجهاََ بتوسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، كما بحث سبل التعاون في مجال الدراسات المائية للخزان الجوفى وآليات إستدامته والتنسيق في مجال الإكتشافات الأثرية وتطوير المعالم الأثرية والترويج لها سياحياََ.

وعقب اللقاء، شهد المحافظ توقيع اتفاقية بين جامعة الوادي الجديد والمعهد لإنشاء المركز الإقليمي للإستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادي الجديد، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات البحثية والعملية لصالح المشروعات التنموية بالمحافظة.