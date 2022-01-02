محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، اللواء على أبو الدهب مدير الحماية المدنية.

بدأ محافظ الغربية الاجتماع بالترحيب بالحضور وتهنئة الحاضرين وأهالى المحافظة بمناسبة العام الميلادى الجديد، كما هنأ الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، موجهاً الشكر لرجال الوحدات المحلية ولشركة مياه الشرب والصرف الصحى ولكافة الجهات التى شاركت فى مواجهة موجة الطقس التى تعرضت لها المحافظة يوم الجمعة.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على طلب هيئة الدواء المصرية بشأن تأجير الوحدتين 5 ، 6 بالدور الرابع علوى بالبرج الإدارى بأبراج عبد المنعم رياض الاستثمارية بطنطا لمدة عام وذلك للحاجة الماسة والعاجلة لتوفير فرع لهيئة الدواء المصرية بالمحافظة، ذلك بعد استيفاء كافة المستندات وموافقة لجنة الإسكان .

كما وافق المجلس على إطلاق اسم السيد أحمد الشرقاوى على مدرسة عزبة فراج للتعليم الأساسى وإطلاق اسم المرحوم خيرى فتوح غازى على مدرسة عزبة القرنفلى للتعليم الأساسى بمركز المحلة، كما وافق المجلس على قبول التبرع بقطعة أرض بقرية سنبو الكبرى مساحتها 539 م2 وذلك لتوفير شارع مؤدى إلى أرض أحد المدارس بالقرية.