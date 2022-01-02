محافظ الغربية: وضع لوحة تعريفية لكل شارع سيتم رصفه

الغربية محمد طارق

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بوضع لوحة تعريفية في مدخل كل شارع سيتم رصفه خلال خطة العام المالي 21 /22، موضحاً به (طول الشارع، تكلفته، تاريخ البدء، تاريخ النهو وتفاصيل الأعمال التي ستتم به)، وذلك لتوعية المواطنين بما ستقوم به المحافظة داخل هذه الشوارع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبرى ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري ورؤساء شركات المرافق.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحاضرين نسب أعمال الرصف خلال خطة العام المالي 21 /22 ، مؤكداً أن أعمال الرصف داخل بعض المدن متوقفة وذلك لحين الانتهاء من دخول كافة المرافق طبقا للجدول الزمني لشركات المرافق، في حين رصف شوارع القرى سيتم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء .

يذكر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها المحافظة خلال العامين حيث تم رصف 363 شارع وطريق بطول 303 كيلو متر ، وجاري رصف 159 شارع وطريق بطول 210 كيلو متر.