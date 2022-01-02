محافظ أسوان: مشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات بتكلفة 139 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية ببعض المشروعات الحيوية بقطاع الطرق والكبارى والهادفة للقضاء على الحوادث والتكدس المرورى مما يساهم في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أبرزها مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 139 مليون جنيه.

ويأتي بطول 560 متر ، وكذا 1500 متر للمداخل والمخارج ، وبعرض 19.5 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر ، وبحمولة تصميمة تستوعب 120 طن.

وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى أخر علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى بتكلفة 210 مليون جنيه وبطول 650 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر.

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجهود وزارة النقل والطفرة الغير مسبوقة بقيادة الفريق كامل الوزير في إنشاء المحاور التنموية والكبارى ، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة العديد من الطرق السريعة الطولية والعرضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد شرايين التنمية والعمران.

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر مدير عام المنطقة العاشرة للهيئة العامة للطرق والكبارى أثناء عرضه لتفاصيل المشروعين بأنه جارى إنشاء كوبرى السيل بنسبة تنفيذ 20 % ، وكوبرى المضيق بنسبة تنفيذ 28% وذلك ضمن خطة العام المالى القادم 2021 / 2022.

وأشار إلى أنه روعى إنشاء كوبرى السيل أمام مدخل الصداقة الجديدة لتفادى المبانى والعمارات السكنية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد للصرف الصحى المتجهة إلى محطات المعالجة بكيما ، وفيما يخص تيسير الحركة المرورية على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / إدفو ، وخاصة عند التقاطع مع مزلقان السكة الحديد بالمضيق ، ومنع التكدس وتحويلة إلى تقاطع حر ، مع إنشاء طرق خدمة لتسهيل الحركة المرورية لقرية المضيق والكاجوج.