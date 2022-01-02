اليوم السابع
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محافظة الجيزة تغلق 7 سناتر للدروس الخصوصية

الأحد، 02 يناير 2022 03:28 م
محافظة الجيزة تغلق 7 سناتر للدروس الخصوصية تشميع سنتر للدروس الخصوصية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع 7 مراكز شهيرة للدروس الخصوصية بأحياء ومراكز المحافظة خلال حملات مكبرة.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها تقع بأحياء الوراق  وجنوب الجيزة والطالبية ومركز أوسيم وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور .
 
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات غلق سناتر الدروس الخصوصية المخالف وقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا.
 
 
 
 

الجيزة

سناتر الدروس

الدروس الخصوصية

اخبار الجيزة

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