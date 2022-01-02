قتل صديقه ودفنه في الصحراء أثناء التنقيب عن الذهب وسلم نفسه للشرطة في أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

سلم متهم نفسه لمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بعد قتل أحد أصدقائه أثناء عملهم بمنطقة العلاقى، واعترف فى التحقيقات عن تفاصيل جريمته، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.

تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد باعتراف متهم بقتل أحد أصدقائه في منطقة العلاقي، حيث أنهم كانوا في مهمة عمل سويًا خاصة لنقل أحجار خام الذهب، ولكن وقع بينهما سوء تفاهم، ما أدى إلى ضرب الجاني المجني عليه بحطبة مشتعلة بها نيران وقبل تحركه من مكانه ليأخذ حقه منه فر الجاني إلى سيارته وجلب سلاح أبيض "سنجه" وطعنه ما أودى بحياته.

وتابع المتهم اعترافاته، بأنه بعدها دفن جثته في الصحراء وأخفى جريمته، وعاد إلى قرية كوم أمبو قبلى، المقيم بها، وعند علمه أنه سيفتضح أمره، سلم نفسه إلى مركز شرطة كوم أمبو، واقر بجريمته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.