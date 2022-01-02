قافلة جامعة سوهاج الطبية تنطلق لقرية الطليحات وتعالج 1113 مواطنا بالمجان

سوهاج محمود مقبول

تواصل كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي "قرية الطليحات" التابعة لمركز جهينة بالمحافظة، وتم فحص وعلاج ١١١٣ مواطن.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتى وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة ٢٤ طبيبا و٣٣ طالبا من كلية الطب، إلى جانب ٨ من أعضاء الهيكل الإداري بالجامعة، و٣٠ متطوعا من شباب حزب مستقبل وطن.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، والأطفال، والعظام، والجهاز الهضمي، والعصبية، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ١١١٣ مواطنا بقرية الطليحات وصرف العلاج بالمجان لهم، كما تم إجراء عدد ١٠٠ تحليل للكشف عن السكر ونسبة الهيموجلوبين بالدم، وتم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية، إضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن بعض الأمراض مثل الكورونا و الاكتشاف المبكر لاورام الثدي.

ومن الجدير بالذكر أنه شارك في القافلة الدكتور علاء غالب مدرس الباطنة بالكلية، والدكتور أحمد الشيخ أمين شباب حزب مستقبل وطن بسوهاج وكذلك بمعاونة لفيف من أهل جهينة وقرية الطليحات الكرام.



قافلة طبية مجانية بسوهاج (2)



قافلة طبية مجانية بسوهاج (3)



قافلة طبية مجانية بسوهاج (4)