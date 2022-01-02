اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 03:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة فى المواصلات

الأحد، 02 يناير 2022 02:00 ص
فرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة فى المواصلات طفلة ترتدى كمامة
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الحكومة الفرنسية، السبت، إلزام الأطفال بارتداء الكمامة في المواصلات العامة بالبلاد، كجزء من أحدث إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا.
 
وقالت الحكومة في مرسوم إن القرار سيطبق قريبا على الأطفال بداية من سن 6 سنوات فما فوق، بحسب "فرنس برس".

وكان ارتداء الكمامات إلزاميا في السابق على الأشخاص بداية من سن 11 عاما، لكن باريس تشدد القيود نظرا لتفشي متحور "أوميكرون" السريع.
وبداية من يوم الاثنين، سيتعين على الأطفال البالغين من العمر ست سنوات ارتداء الكمامة في جميع وسائل المواصلات العامة داخل الحدود الوطنية، بينما لن تقدم شركات النقل أي طعام أو شراب لمدة ثلاثة أسابيع بداية من نفس التاريخ.
 
وكان رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس قد رفع الحظر عن المشروبات والأطعمة في وسائل النقل الأسبوع الماضي.
وأشار متحدث باسم مشغل السكك الحديدية الوطنية إلى أن القيود الأخيرة تعني أنه لن يُسمح للركاب بإزالة أقنعة الوجه حتى لتناول الطعام أو الشراب.
 
وأعلنت فرنسا اليوم السبت تسجيل 219126 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 200 ألف إصابة.

 


كورونا فى فرنسا

الحكومة الفرنسية

فيروس كورونا فى فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة