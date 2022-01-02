فرنسا تلزم الأطفال من سن 6 سنوات بارتداء الكمامة فى المواصلات

وقالت الحكومة في مرسوم إن القرار سيطبق قريبا على الأطفال بداية من سن 6 سنوات فما فوق، بحسب "فرنس برس".





وكان ارتداء الكمامات إلزاميا في السابق على الأشخاص بداية من سن 11 عاما، لكن باريس تشدد القيود نظرا لتفشي متحور "أوميكرون" السريع.

وبداية من يوم الاثنين، سيتعين على الأطفال البالغين من العمر ست سنوات ارتداء الكمامة في جميع وسائل المواصلات العامة داخل الحدود الوطنية، بينما لن تقدم شركات النقل أي طعام أو شراب لمدة ثلاثة أسابيع بداية من نفس التاريخ.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس قد رفع الحظر عن المشروبات والأطعمة في وسائل النقل الأسبوع الماضي.

وأشار متحدث باسم مشغل السكك الحديدية الوطنية إلى أن القيود الأخيرة تعني أنه لن يُسمح للركاب بإزالة أقنعة الوجه حتى لتناول الطعام أو الشراب.