اليوم السابع
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فرنسا تخفف من إجراءات عزل المصابين بكورونا ومخالطيهم

الأحد، 02 يناير 2022 08:59 ص
فرنسا تخفف من إجراءات عزل المصابين بكورونا ومخالطيهم إصابات كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت الحكومة الفرنسية، أن إجراءات عزل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ومخالطيهم ستخفف اعتبارا من غد الإثنين للملقحين بالكامل، في خطوة ترمي للحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أوردته قناة (فرنسا 24) الإخبارية، اليوم الأحد، أن المصابين الملقحين بالكامل سيتعين عليهم اعتبارا من غد أن يحجروا أنفسهم لمدة 7 أيام، بغض النظر عن المتحور المصابين به، ويمكن خفض هذه الفترة إلى 5 أيام إذا ما ثبت مخبريا خلوهم من الفيروس.

وأشارت الوزارة، إلى أن الملقحين بالكامل الذين يثبت أنهم خالطوا مصابين بالفيروس لن يضطروا اعتبارا من غد لعزل أنفسهم، لكن سيتعين عليهم احترام قواعد التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية وإجراء فحوصات منتظمة.

ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أن البيانات الفيروسية الأولية المتاحة تشير إلى وقت حضانة أقصر للمتحور أوميكرون بالمقارنة مع المتحورات السابقة، مما يتيح خفض مدة العزل.

وقبل هذه التعديلات كان يتعين على المصابين بالفيروس عزل أنفسهم لمدة 10 أيام، في حين كان يفترض بالمخالطين لأي مصاب بالمتحور أوميكرون أن يعزلوا أنفسهم لمدة 7 أيام على الأقل، بينما كان يمكن لفترة العزل أن تصل إلى 17 يوما، بغض النظر عن المتحور، إذا ما كان المخالط يقيم في نفس المنزل مع شخص مصاب بالفيروس.

 


الحكومة الفرنسية

فرنسا

فيروس كورونا

اوميكرون

كورونا

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