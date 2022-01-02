فرض ارتداء الكمامات بالفصول على طلاب الثانوية بإنجلترا لتجنب إغلاق المدارس

كتبت رباب فتحى

قرر الوزراء البريطانيون فرض ارتداء الكمامات على طلاب المدارس الثانوية فى إنجلترا داخل الفصول مرة أخرى بعد عطلة عيد الميلاد بسبب كورونا، وذلك لتجنب إغلاق المدارس.

وكتب نديم الزهاوى، وزير التعليم، فى صحيفة "صنداى تليجراف": "لا يمكن أن يكون هناك عذر لأطفالنا حتى لا يتعلمون وجهًا لوجه فى الفصل حيث يريدون ويحتاجون إلى ذلك."

وستستمر القواعد حتى 26 يناير. تم بالفعل التوصية بالأقنعة فى المناطق العامة للطلاب الأكبر سنًا والموظفين.

وجاء هذا الإعلان فى الوقت الذى سجلت فيه إنجلترا عددًا قياسيًا من الإصابات بفيروس كورونا ليوم واحد بلغ 162، 572. وتوفى 154 شخصًا آخر فى إنجلترا فى غضون 28 يومًا من نتيجة الاختبار.

فى غضون ذلك، تضع الحكومة خططًا لمواجهة موجة هائلة من مرض العمال، مع سيناريوهات تشمل غياب ربع الموظفين.

وطالب رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون الوزراء بإعداد خيارات طوارئ "قوية"، حتى مع ادعاء مكتب مجلس الوزراء أنه، حتى الآن، تم التحكم فى الاضطراب الذى تسببه شركة أوميكرون فى "معظم أجزاء القطاع العام".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أصدر تعليماته للوزراء بوضع "خطط طوارئ قوية" ودراسة إمكانية عدم حضور 25% من القوى العاملة حيث ظهر أن الحكومة قلقة بشأن تأثير أرقام الإصابات اليومية القياسية بفيروس كورونا على الشركات فى الأسابيع المقبلة.

وأكد مكتب مجلس الوزراء أنه على الرغم من برنامج الجرعات المعززة، فقد طُلب من قادة القطاع العام الاستعداد لأسوأ سيناريو من شأنه أن يشهد خروج ما يصل من ربع العمال عن العمل بسبب ارتفاع مستويات كورونا بين السكان.