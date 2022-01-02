فتح طريق الغردقة - غارب أمام السيارات بعد غلقه 12 ساعة .. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

فتحت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر طريق رأس غارب - الغردقة فى اتجاه رأس غارب، بعد غلقه لفترة اقتربت من 12 ساعة، وجارى التمهيد الطريق لفتح اتجاه راس غارب الغردقة.

أعلنت محافظة البحر الأحمر، غلق طريق الغردقة رأس غارب وكذلك طريق رأس غارب الشيخ فضل القادم باتجاه محافظة المنيا إلى البحر الأحمر والعكس، كإجراء احترازى حفاظا على أرواح المواطنين بسبب الطقس السيئ.

كان قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية.