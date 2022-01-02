اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 11:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فتح طريق الغردقة - غارب أمام السيارات بعد غلقه 12 ساعة .. لايف

الأحد، 02 يناير 2022 11:06 ص
فتح طريق الغردقة - غارب أمام السيارات بعد غلقه 12 ساعة .. لايف
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتحت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر طريق رأس غارب - الغردقة فى اتجاه رأس غارب، بعد غلقه لفترة اقتربت من 12 ساعة، وجارى التمهيد الطريق لفتح اتجاه راس غارب الغردقة.

أعلنت محافظة البحر الأحمر، غلق طريق الغردقة رأس غارب وكذلك طريق رأس غارب الشيخ فضل القادم باتجاه محافظة المنيا إلى البحر الأحمر والعكس، كإجراء احترازى حفاظا على أرواح المواطنين بسبب الطقس السيئ.

كان قرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدينتى الغردقة وسفاجا، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية.

 


البحر الاحمر

فتح طريق

تعطيل الدراسه

محافظه البحر الاحمر

المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور تغلق طريق "القطامية - العين السخنة" بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

الأحد، 02 يناير 2022 07:06 ص

إصلاحات جديدة بالمحاور.. غلق طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد لمدة عام.. تحويلات مرورية بالطريق الساحلى من الإسكندرية لمطروح لمدة 90 يوما.. إغلاق طريق السويس من الكيلو 53 لـ 109لمدة 3 أشهر

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:00 م

تشريد 11 ألف شخصا وإغلاق الطرق في ماليزيا بسبب الأمطار.. صور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:23 م

قائمة الطرق البديلة بعد إغلاق طريق الصعيد الحر لمدة عام لتطويره.. فيديو

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 م

المرور يغلق طريق إسكندرية الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث

الأحد، 12 ديسمبر 2021 08:41 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة