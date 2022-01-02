اليوم السابع
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ضبط 8 أطنان مسحوق غسيل وكلور وعلف مجهول المصدر فى حملة تموينية بقليوب

الأحد، 02 يناير 2022 08:06 ص
ضبط 8 أطنان مسحوق غسيل وكلور وعلف مجهول المصدر فى حملة تموينية بقليوب مصنع إنتاج مسحوق غسيل - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 259 كرتونة مسحوق غسيل بإجمالى وزن 3 أطنان مجهول المصدر وبدون فواتير، بمخزن المنظفات الصناعية بمنطقة زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، كما تم ضبط 120 شيكارة علف زنة الواحدة 25 كيلو جراما بإجمالى وزن 3 أطنان مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص لطبيعية، بمخزن أعلاف بمنطقة أبو سنة دائرة قسم شرطة قليوب، وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2 تانك بلاستيك كلور سعة التنك الواحد 1 طن، بإجمالى وزن 2 طن كلور خام مجهول المصدر وبدون وفواتير وغير مطابق للمواصفات القياسية، بمخزن منظفات صناعية بمنطقة قليوب البلد دائرة قسم شرطة قليوب، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات.


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