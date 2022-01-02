اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 05:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 211 قضية مخدرات في حملات أمنية مكبرة.. إنفوجراف

الأحد، 02 يناير 2022 05:00 ص
ضبط 211 قضية مخدرات في حملات أمنية مكبرة.. إنفوجراف حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبرز إنفوجراف مواصلة أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (76) قطعة سلاح نارى، (211) قضية مخدرات، وتنفيذ (52346) حكما قضائيا متنوعا.
الأمن العام
الأمن العام

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 


مخدرات

الاتجار في المخدرات

مواد مخدرة

تهريب المواد المخدرة

حشيش

بانجو

هيروين

أقراص مخدرة

اخبار الحوادث

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار مصرية

الداخلية

اخبار الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حقوقك وواجباتك" فى قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات.. اعرف التفاصيل

السبت، 01 يناير 2022 03:00 م

فى سابقة هى الأولى من نوعها.. تيسير مطر رئيس المصرى القاهرى يصدر قرارا بإجراء الكشف على العاملين بالنادى.. واستبعاد متعاطى المخدرات

السبت، 01 يناير 2022 02:16 م

المشدد 5 سنوات لمدرسين وموظف بالتعليم أثبت الكشف الدوري تعاطيهم مخدرات

السبت، 01 يناير 2022 12:38 م

ضبط 76 قطعة سلاح و211 قضية مخدرات

السبت، 01 يناير 2022 11:58 ص

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة مخدر الآيس في حدائق القبة

السبت، 01 يناير 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة