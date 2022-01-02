صحيفة: الأمريكيون حصلوا على 1.61 تريليون دولار قروض إسكان فى 2021

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الأمريكيين اقترضوا نحو 1.61 تريليون دولار للإسكان فى عام 2021، ارتفاعا عن العام السابق الذى سجل اقتراض 1.48 تريليون دولار، وهو ما يجعله أعلى أرقام القروض العقارية التى تم تسجيلها على الإطلاق فى الولايات المتحدة.

وتجاوزت أرقام 2021 تجاوزات الرقم القياسى المسجل من قبل فى عام 2005، عندما تم إصدار قروض بقيمة 1.51 تريليون دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وتعكس الأرقام القياسية سوق الإسكان المحموم فى الولايات المتحدة. حيث قالت وول ستريت إنه فى بداية الوباء انجذب الناس إلى السوق بأسعار فائدة منخفضة ورغبة فى الحصول على منازل بمساحة أكبر، وهى رغبات لا تزال ترفع أسعار المنازل.

وارتفعت أسعار المساكن بنسبة 18.4% فى أكتوبر، مسجلة انخفاض طفيف عما كانت عليه عندما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 19.1% فى سبتمبر.

لكن فى ظل سوق عمل قوى، فإن الأمريكيين الذين حصلوا على زيادات فى الأجور أو ادخروا خلال الوباء على استعداد للدخول إلى سوق الإسكان على الرغم من ارتفاع التكاليف.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكى أن أجور جميع العاملين فى القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس نوى فى الربع الثالث، وفقا للصحيفة.

وقال تايلور مار، نائب كبير الاقتصاديين فى شركة للوساطة العقارية، إن كل هذا الدخل الإضافى يذهب إلى مكان ما، والكثير منه ذهب إلى الإسكان.



