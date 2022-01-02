صحة سوهاج فى 2021.. تقديم العلاج بالمجان لــ86 ألف مواطن ضمن "حياة كريمة"

سوهاج محمود مقبول

الرعاية الصحية أصبح حق مكفول لكل مواطن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ليس من خلال القوافل الطبية المجانية فقط ولا من خلال مبادرة 100 مليون صحة ولكن جاءت الرعاية الصحية للقرى الأكثر إحتياجا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أستهدفت فئات من المجتمع كانت مهمشة لعقود سابقة الخدمة الطبية أصبحت تقدم لهم بأماكن إقامتهم داخل القرى التي يعيشون فيها بل أن تلك القوافل كانت تتواجد في نفس الشوراع التي بها منازلهم.

من جانبها وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإستهداف القرى الأكثر إحتياجا من خلال القوافل الطبية المجانية نفذت مديرية الصحة والسمان بسوهاج 90 قافلة طبية خلال عام 2021 المنتهى وتم توقيع الكشف الطبي على 85 ألف 643 مواطن ومواطنه داخل تلك القرى وتقديم كافة أوجة الرعاية اللازمة لهم بالمجان.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد في تصريحات صحفية لها، أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمناطق والقري والنجوع النائية وأنه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة والهامة لتوفير خدمة طبية متميزة ومتكاملة حيث شملت التخصصات الباطنة الأطفال الجراحة الأسنان العظام الأنف والأذن العصبية والنفسية الجلدية النساء والولادة و خدمات تنظيم الأسرة و خدمات الأشعة والتحاليل و كذلك توفير العلاج بالمجان و يتم عقد ندوات تثقيف صحي وتواصل مجتمعي خلال تنفيذ القافلة للمواطنين بتلك القري .

وأكدت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أن تلك القوافل التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بسوهاج ضمن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة تلقي إقبالا كبيرا من المواطنين .لأفتة الي تطبيق معايير مكافحة العدوي والإجراءات الإحترازية خلال تنفيذ فعاليات تلك القوافل .

جدير بالذكر أن خطة القوافل الطبية تغطي جميع قري ومراكز المحافظة وبمعدل قافلتين اسبوعيا كل قافلة يومين اي 4 ايام اسبوعيا تقدم الخدمات للمواطنين بالقري والنجوع المستهدفة .

وفى نهاية التصريحات الصحفية لوكيلة الوزارة قدمت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج تهانيها للفرق الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بمناسبة العام الجديد و نقلت لهم شكر وتقدير القيادة السياسية لمجهوداتهم المبذولة في سبيل خدمة أهاليهم من المرضي .. وخدمة وطنهم.