شرطيان نمساويان ينجحان فى إنقاذ حياة ركاب رحلة طيران من ألمانيا إلى كندا

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية في بيان اليوم الأحد، أن الزوجين من عناصر الشرطة النمساوية، تعاملا بشجاعة مع الأزمة حيث كانا على متن الرحلة لقضاء إجازة في كندا وتمكنا من السيطرة على هذا الشخص والذي هدد بإسقاط الطائرة وحاول العبث في أجزاء في الطائرة تهدد سلامة الرحلة.

وأوضح البيان أن الضابطين من إدارة شرطة ولاية النمسا السفلى وكانا في رحلة إجازة وتعاملا بحنكة عندما أطلق راكب مشاغب تهديدات مفاجئة بهدف تعريض سلامة الطائرة للخطر.

وذكر البيان أن الضابطين النمساويين أجريا مشاورات سرية مع الطيار وطاقمه، ثم نجحا في شل حركة هذا الراكب باستخدام تقنيات تشغيلية تم تجربتها واختبارها من قبل الشرطة الفيدرالية النمساوية.. كما تمت مراقبته بالوسائل التقنية حتى هبوطه في مطار فانكوفر ثم تم تسليم المتهم إلى السلطات الكندية.

وأشار أن تدخل عنصري الشرطة النمساوية تم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المسئولة في كندا وألمانيا.

من جانبه.. وجه جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا الشكر إلى الضابطين.. وأشاد بحرصهما على القيام بهذه المهمة لحماية الطائرة من الخطر رغم أنهما في إجازة وليسا في فترة الخدمة.