اليوم السابع
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الأحد، 02 يناير 2022 09:50 ص
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شبورة كثيفة على الطرق الداخلية والرئيسية بمحافظة بنى سويف.. بث مباشر

الأحد، 02 يناير 2022 09:40 ص
شبورة كثيفة على الطرق الداخلية والرئيسية بمحافظة بنى سويف.. بث مباشر طقس
بنى سويف ـ هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لرصد حالة الطقس داخل محافظة بنى سويف اليوم الأحد، حيث شهدت المحافظة حالة من الأجواء الشتوية وانخفاض فى درجة الحرارة مع شبورة كثيفة.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.

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طقس

بنى سويف

الأجواء الشتوية

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