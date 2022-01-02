سقوط أمطار متوسطة على حى الزهور بمحافظة بورسعيد.. فيديو وصور

شهد حي الزهور بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، سقوط متوسط للأمطار يصاحبه انخفاض قليل في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة عيد الميلاد التي تضرب عدد من المحافظات المصرية.

تتساقط الأمطار علي محافظة بورسعيد، منذ مساء الجمعة بعد استقرار الطقس بصورة نسبية في الصباح، ولم يؤثر ذلك على حركة الملاحة بمجري قناة السويس واستمرت عمليات تداول السفن يشكل طبيعي في الموانئ.

وتأثرت حركة الصيد منذ عدة أيام ومع بدء موجة الطقس السيئ، فعزف كثير من الصيادين عن ممارسة حرفتهم داخل مياه البحر الأبيض المتوسط.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس اليوم الأحد، والذي أكدت فيه انه يوجد انخفاض كبير في الرؤية الأفقية تشهده معظم المناطق الشمالية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نتيجة تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب علي الدلتا والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وخاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

كما تتجدد فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والدلتا تكون متفاوتة الشدة وتزداد حدتها أحيانا علي معظم المناطق.